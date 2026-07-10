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10 июля, 12:30

Частный детский сад на Урале закрыли из-за вспышки энтеровируса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

В екатеринбургском частном детском саду «Премьер» зафиксирована вспышка энтеровируса. После проверки региональный Роспотребнадзор выявил в учреждении ряд серьёзных нарушений и инициировал приостановку его работы. Материалы дела уже направлены в суд.

В ходе инспекции выяснилось, что в саду отсутствовали необходимые условия для хранения продуктов, у персонала не было медицинских книжек, а помещения для разных групп не были должным образом разграничены.

«Управлением Роспотребнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности ИП «Бойко В. Г.», материалы подготовлены для передачи в суд Академического района Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Самарской области за год официально зарегистрированы три случая сифилиса среди детей и подростков до 17 лет. Двое заболевших проживают в региональной столице, ещё один — в области.

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Наталья Демьянова
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