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10 июля, 12:37

Моуринью прибыл на базу «Реала» спустя 13 лет и опубликовал первый пост

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / josemourinho

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / josemourinho

Жозе Моуринью официально приступил к работе в «Реале». Португалец не стал дожидаться 13 июля, когда команда соберётся на предсезонный сбор, а прибыл в Вальдебебас уже сейчас. В своём первом посте из тренировочного центра он написал одно слово: «Вперёд!».

Пресс-служба «Реала» отреагировала на пост, написав: «Смотрите, кто здесь! Моуринью начинает подготовку к сезону-2026/2027».

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Напомним, «Реал» объявил о назначении португальца 11 июня. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Моуринью уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год, выиграв с ним чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По итогам прошлого сезона «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив «Барселоне» восемь очков.

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Наталья Демьянова
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