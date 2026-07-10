Секретное видео с Макконнеллом встревожило США: экс-лидера Сената вывозили на носилках

В США появились кадры, на которых бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла перевозят на носилках к машине скорой помощи. Инцидент произошёл после экстренного вызова к его дому в Вашингтоне. Об этом сообщило CNN.

Митча Макконнелла доставили в скорую после экстренной помощи у дома. Видео © Х / CNN

Видео снял один из соседей политика утром 14 июня. На кадрах видно, как спасатели выносят человека на носилках из дома Макконнелла и направляют его к автомобилю скорой помощи. Лицо находившегося на носилках не попало в объектив, однако сообщается, что речь идёт о 84-летнем сенаторе от Кентукки.

Согласно записям экстренных служб, медики прибыли после сообщения о человеке без сознания с возможной остановкой сердца. В документах также указано, что по адресу проводились реанимационные мероприятия.

Офис Макконнелла не раскрыл подробности произошедшего. Представители политика лишь заявили, что ему оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация вновь усилила обсуждения о здоровье сенатора. В последние годы он неоднократно сталкивался с проблемами: в 2023 году он несколько раз терял способность отвечать на вопросы во время публичных выступлений, а также получал травмы после падений. Ранее Макконнелл уже попадал в больницу из-за различных проблем со здоровьем. В последние месяцы его замечали в Капитолии с помощниками и в инвалидном кресле.

Политик возглавлял республиканцев в Сенате с 2007 по 2025 год и стал самым долго занимавшим этот пост лидером партии в истории верхней палаты Конгресса. В ноябре он не планирует участвовать в выборах и должен покинуть должность после окончания текущего срока.

Ранее стало известно о смерти Уолли Фанк — участницы программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13 и самой возрастной женщины, побывавшей в космосе. Она ушла из жизни в возрасте 87 лет в своём доме в Техасе.