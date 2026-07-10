В США умерла старейшая участница космического полёта Уолли Фанк

Уолли Фанк, одна из участниц программы подготовки женщин-астронавтов Mercury 13 и самая возрастная женщина, совершившая полёт в космос, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщили власти города Грейпвайн в штате Техас, где она жила.

«Сообщество города Грейпвайн присоединяется к семье, друзьям и поклонникам по всему миру, скорбя о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которой было 87 лет и которая мирно скончалась вчера вечером у себя дома в окружении близких», — говорится в заявлении.

Фанк получила известность ещё в начале 1960-х годов, когда стала участницей программы First Lady Astronaut Trainees, также известной как Mercury 13. В рамках проекта она прошла серию испытаний, аналогичных тем, которые проводили для будущих астронавтов NASA из программы Mercury 7. По итогам подготовки она показала одни из лучших результатов среди участниц, однако в тот период женщины не могли быть зачислены в отряд астронавтов американского космического агентства.

После завершения программы Фанк продолжила развиваться в авиации. Она стала первой женщиной — инструктором по полётам на базе Форт-Силл в Оклахоме, первой женщиной-инспектором Федерального управления гражданской авиации США. За свою карьеру Фанк обучила более 3000 пилотов, получила квалификацию пилота транспортной авиации и накопила свыше 30 000 часов налёта. Она также занималась подготовкой лётчиков, проверкой их навыков и вопросами безопасности полётов.

Спустя десятилетия после участия в Mercury 13 Фанк всё же отправилась в космос. 20 июля 2021 года она вошла в состав экипажа корабля New Shepard компании Blue Origin, который совершил суборбитальный полёт. В возрасте 82 лет она установила рекорд как самая пожилая женщина, побывавшая в космосе. За вклад в авиацию Фанк была удостоена ряда наград и включена в несколько залов славы, в том числе в Зал славы авиации Техаса. После смерти её также планируют посмертно включить в Международный зал славы космоса при Музее истории космоса в Нью-Мексико.

А ранее NASA столкнулось с критикой после объявления экипажа миссии Artemis III. В состав команды вошли только мужчины, хотя программа Artemis долго позиционировалась как «сестра-близнец» легендарных миссий Apollo. Экипаж представили 9 июня. В него вошли специалисты миссии Фрэнк Рубио и Андре Дуглас, пилот Лука Пармитано и командир Рэнди Бресник. Женщин в составе команды не оказалось.