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10 июля, 13:03

В Бурунди Лаврова встретили африканским танцем с барабанами

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Бурунди с официальным визитом, встретили в аэропорту Бужумбуры традиционными африканскими танцами. Кадры с места опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Бурунди Лаврова встретили африканским танцем с барабанами. Видео © Telegram / Мария Захарова

«Сергей Лавров прибыл в Бурунди. Встречают по традиции громко и красиво», — написала Захарова в Telegram-канале.

Местные жители в национальных костюмах исполнили «ритуальный танец королевского барабана», включённый ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Лавров, завершающий в Бурунди своё африканское турне (после Эфиопии, Нигера и Мозамбика), с улыбкой оценил гостеприимство, выраженное этим танцем, который обычно сопровождает важные события.

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А ранее Лавров прибыл в столицу Нигера Ниамей, где был принят президентом республики Абдурарахманом Чиани.

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Наталья Демьянова
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