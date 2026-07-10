«Закатила глаза»: Ведущую обвинили в неуважении после новости о смерти Бонни Тайлер

В Великобритании ведущая Channel 5 Дани Синха оказалась в центре обсуждения после выпуска новостей о смерти певицы Бонни Тайлер. Зрители обратили внимание на её реакцию во время эфира. Об этом пишет Daily Mail.

Во время сюжета о кончине артистки ведущая допустила ошибку в названии знаменитой песни «Total Eclipse of the Heart», после чего в кадре появился момент, где она закатила глаза и выглядела раздражённой.

Некоторые зрители восприняли этот жест как неуважение к певице и раскритиковали ведущую в соцсетях. Также пользователи обратили внимание на то, что в сюжете использовали фрагмент композиции с неудачной для такого повода строкой.

При этом часть аудитории предположила, что реакция Синхи могла быть связана не с новостью о смерти Бонни Тайлер, а с техническими проблемами во время выпуска. По мнению некоторых зрителей, ведущая могла раздражаться из-за ошибок в подсказках для эфира.

Позже Дани Синха опубликовала отдельное сообщение с тёплыми словами в адрес певицы и поделилась фотографией с ней.

Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет после проблем со здоровьем. Её карьера длилась несколько десятилетий, а песня «Total Eclipse of the Heart» стала одним из главных хитов 1980-х годов.