«Закатила глаза»: Ведущую обвинили в неуважении после новости о смерти Бонни Тайлер
Ведущая Channel 5 попала в скандал после новости о смерти Бонни Тайлер
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dani_sinha1, © ТАСС / IMAGO/Bildagentur Monn
В Великобритании ведущая Channel 5 Дани Синха оказалась в центре обсуждения после выпуска новостей о смерти певицы Бонни Тайлер. Зрители обратили внимание на её реакцию во время эфира. Об этом пишет Daily Mail.
Во время сюжета о кончине артистки ведущая допустила ошибку в названии знаменитой песни «Total Eclipse of the Heart», после чего в кадре появился момент, где она закатила глаза и выглядела раздражённой.
Некоторые зрители восприняли этот жест как неуважение к певице и раскритиковали ведущую в соцсетях. Также пользователи обратили внимание на то, что в сюжете использовали фрагмент композиции с неудачной для такого повода строкой.
При этом часть аудитории предположила, что реакция Синхи могла быть связана не с новостью о смерти Бонни Тайлер, а с техническими проблемами во время выпуска. По мнению некоторых зрителей, ведущая могла раздражаться из-за ошибок в подсказках для эфира.
Позже Дани Синха опубликовала отдельное сообщение с тёплыми словами в адрес певицы и поделилась фотографией с ней.
Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет после проблем со здоровьем. Её карьера длилась несколько десятилетий, а песня «Total Eclipse of the Heart» стала одним из главных хитов 1980-х годов.
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