Кэтрин Зета-Джонс простилась с Бонни Тайлер и назвала её особенной женщиной

Кэтрин Зета-Джонс и Клифф Ричард выразили соболезнования в связи со смертью Бонни Тайлер, о которой стало известно. Легендарной британской певице, прославившейся хитом Total Eclipse of the Heart, было 75 лет.

После сообщения о смерти артистки коллеги и поклонники начали публиковать слова памяти в её адрес. Актриса Кэтрин Зета-Джонс назвала уход Тайлер большой потерей для музыкального мира и отметила, что её голос останется узнаваемым для миллионов слушателей.

Соболезнования также выразил британский певец Клифф Ричард. Он вспомнил Тайлер как яркую артистку с уникальной манерой исполнения и отметил её вклад в развитие популярной музыки.

Бонни Тайлер получила мировую известность в 1980-х годах благодаря композиции Total Eclipse of the Heart, которая стала одним из самых узнаваемых хитов десятилетия. Песня возглавляла музыкальные чарты в разных странах и принесла певице международную славу.

Помимо этого, артистка известна такими композициями, как Holding Out for a Hero и It's a Heartache. Её хриплый, мощный вокал стал визитной карточкой и сделал её одной из самых узнаваемых певиц Великобритании. На протяжении нескольких десятилетий Тайлер продолжала выступать, выпускать музыку и участвовать в телевизионных проектах. Её творчество оказало большое влияние на поклонников по всему миру.

Весной Бонни Тайлер столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. В мае певицу госпитализировали в больницу в португальском городе Фару, где ей потребовалась срочная операция из-за осложнений с кишечником. У 74-летней артистки произошла перфорация кишечника. После хирургического вмешательства врачи ввели её в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние.

Из медикаментозного сна Тайлер удалось вывести только в середине июня — спустя примерно полтора месяца. Сообщалось, что предыдущая попытка вывести певицу из индуцированной комы закончилась остановкой сердца. Несмотря на серьёзное состояние, артистка продолжала восстанавливаться после лечения и планировала вернуться к выступлениям.