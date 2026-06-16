Певицу Бонни Тайлер вывели из искусственной комы спустя полтора месяца

Известная британская исполнительница Бонни Тайлер (настоящее имя Гейнор Хопкинс) вышла из медикаментозной комы. Певица была введена в неё после тяжёлой инфекции, перенесённой в Португалии, которая вызвала перфорацию кишечника и потребовала срочной операции.

По данным The Sun, у 75-летней артистки было диагностировано серьёзное перфоративное повреждение кишечника, несмотря на отрицательные результаты тестов незадолго до поездки в Лондон. Тайлер была госпитализирована 30 апреля, и после успешной операции возникли осложнения, вынудившие врачей ввести её в искусственную кому.

Сообщается, что при попытке вывести Тайлер из индуцированной комы, предпринятой несколько недель назад, у неё произошла остановка сердца. Источник, близкий к ситуации, отмечает, что певица остаётся в стабильно тяжёлом состоянии, и её восстановление, несмотря на некоторое улучшение, протекает медленно. В связи с этим все запланированные до конца августа концерты отменены. Команда артистки подчеркнула, что сейчас главное – её полное выздоровление, и поблагодарила фанатов за сочувствие и поддержку.

До этого сообщалось, что Бонни Тайлер была госпитализирована в португальский город Фару, где она проживает, и перенесла срочную операцию. В последние дни звезда испытывала сильную боль в животе, и врачи обнаружили у неё перфорацию (прободение) желудочно-кишечного тракта; что именно вызвало недуг, не уточняется.