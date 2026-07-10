Силы ПВО уничтожили над Севастополем два украинских беспилотника

По его словам, вооружённые силы РФ незамедлительно приступили к отражению нападения. К работе подключились авиация, ПВО и мобильные огневые группы. В районе Северной стороны бойцам удалось поразить два вражеских дрона. Глава региона обратился к горожанам с призывом не поддаваться панике и на время боевой работы расчётов укрыться в помещениях, не покидая безопасных зон.