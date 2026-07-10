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Регион
10 июля, 13:18

Силы ПВО уничтожили над Севастополем два украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ostranitsa Stanislav

Украинские беспилотники совершили налёт на Севастополь. О воздушной атаке в своём телеграм-канале проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, вооружённые силы РФ незамедлительно приступили к отражению нападения. К работе подключились авиация, ПВО и мобильные огневые группы. В районе Северной стороны бойцам удалось поразить два вражеских дрона. Глава региона обратился к горожанам с призывом не поддаваться панике и на время боевой работы расчётов укрыться в помещениях, не покидая безопасных зон.

В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за атак ВСУ
В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за атак ВСУ

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 27 беспилотников над Севастополем. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирного населения.

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Юлия Сафиулина
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