На мысе Свободном на Сахалине местный рыбак Павел выловил гигантского тунца, вес которого оценивается в 100–120 килограммов. О своей удаче он рассказал 360.ru, поделившись кадрами и деталями рыбалки.

«Это произошло на мысе Свободном. Вытаскивал я его в течение получаса. Поймал троллингом на расцветку цукини, катушка shimano tiagra 30», — поделился обладатель улова.

На Сахалине рыбак выловил тунца весом около 100 кг и ростом с себя. Видео © 360.ru

Добыча оказалась с рыбака ростом — при его 172 сантиметрах длина рыбы была сопоставима с его собственным ростом. Павел признался, что это его самый крупный трофей за пять лет охоты на тунца: до этого попадались особи от 15 до 50 кг, а нынешний стал уже десятым по счёту и самым заветным.

На Сахалине рыбак выловил тунца весом около 100 кг и ростом с себя. Фото © 360.ru

Взвесить добычу на месте не было возможности, поэтому рыбак с другом воспользовались таблицей расчёта веса. Вытаскивать гиганта из воды помогал напарник Тимофей. Павел также уточнил, что продавать рыбу не собирается — трофей останется у него, и он планирует угостить им близких и друзей.

Ранее американский рыбак Тревис Китинг установил новый рекорд в категории «поймал и отпустил», выловив 18 апреля в реке Рейни-Ривер (Миннесота) гигантского озёрного осётра длиной более двух метров и весом 74,84 кг, несмотря на холодную погоду с сильным ветром. После безуспешной восьмичасовой ловли в заливе Фор-Майл, вечером он перебрался к устью реки, где примерно через час его удилище согнулось почти до воды, и на извлечение рыбы ушло, по его словам, более часа «чистого хаоса».