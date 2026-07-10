Москва учтёт слова премьера Нидерландов об ударах по РФ, заявили в посольстве

Москва ответила на воинственную риторику голландского премьера Роба Йеттена, поддержавшего идею атак по российской территории. Российские дипломаты в Нидерландах заявили, что не оставляют без внимания подобные инициативы Гааги. В посольстве предупредили: каждое такое заявление становится фактором, который учитывается при планировании ответных военно-политических мер.

«Разумеется, не оставляем подобные заявления и действия без внимания. Посольство обстоятельно информирует Москву обо всех инициативах, шагах и заявлениях руководства Нидерландов. Они не только берутся на заметку, но и учитываются в военно-политическом планировании», — цитирует заявление дипмиссии РИА «Новости».

Ранее Роб Йеттен призвал европейские страны помогать Украине сохранять темпы нанесения ударов по целям в глубине России. Российские дипломаты заявили, что подобные угрозы не повлияют на способность страны защищать свой суверенитет и граждан.