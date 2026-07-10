В Госдуме заявили, что Запад уже не скрывает подготовку к нападению на Россию

Страны Запада больше не скрывают своих намерений напасть на Россию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Поводом для такого заявления послужило интервью премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, в котором он призвал Европу продолжать поддерживать Украину для нанесения более глубоких ударов по российской территории.

Парламентарий в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что слова политика такого уровня нельзя игнорировать. Он расценил это выступление как подтверждение того, что под прикрытием риторики о «российской угрозе» Запад на самом деле готовит собственную агрессию, пытаясь замаскировать её информационным шумом. Депутат добавил, что скрыть подобные действия не получится, информация в любом случае станет известна, и на это последует соответствующая реакция.

В своём комментарии Колесник также обратился к географическим особенностям Нидерландов, напомнив, что значительная часть территории страны находится ниже уровня моря и защищена дамбами. По его словам, главе нидерландского правительства стоило бы воздержаться от рискованных заявлений, чтобы не провоцировать ответных действий.

Ранее на саммите НАТО в Анкаре госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обсуждает с Украиной возможность нанесения ударов по российской территории, чтобы продемонстрировать Москве уязвимость её ПВО. Президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским назвал это эскалацией, но допустил, что она способна приблизить завершение конфликта.