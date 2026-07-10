СК объявил в розыск оператора дрона ВСУ «Вампир», атаковавшего Брянскую область

Следственный комитет России установил личность украинского оператора БПЛА, причастного к теракту в Брянской области. Им оказался Виктор Панько. Мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта, приведшего к гибели человека, он объявлен в федеральный розыск.

В ходе проведенного расследования было подтверждено, что 27 ноября 2025 года гражданин Панько осуществил запуск гексакоптера модели «Вампир» вблизи населённого пункта Сеньковка (Черниговская область). Управляемый им аппарат нарушил государственную границу РФ и произвёл сброс боеприпаса в районе села Кручи Климовского района Брянской области. Вследствие этого удара погиб один мирный житель.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что готовит доклад о фактах жестокого обращения ВСУ с мирным населением. Она рассказала о случаях, когда на занятых украинскими военными территориях пытали людей, выжигая раскалённым тризубом клейма и калеча ноги сверлом, а также заковывал допрашиваемых в кандалы. Омбудсмен привела случай женщины, которую избивали инструментом и обливали ледяной водой, после чего пострадавшей пришлось заново учиться ходить. Отдельно была упомянута пыточная в Мариуполе, известная как «библиотека».