Море штормит, возможны грозы: В Сочи объявили предупреждение для жителей и туристов

Власти Сочи предупредили жителей и туристов об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, с вечера 10 июля до утра 11 июля на курорте и федеральной территории «Сириус» ожидается усиление волнения моря.

Высота волн может достигать от 0,7 до 1,2 метра. Кроме того, в течение 11 июля местами прогнозируются грозы.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Их действия координирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности, избегать опасных участков побережья и следить за сообщениями экстренных служб.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.

Ранее у побережья Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6 на глубине 5 км, эпицентр находился к юго-западу от центра, разрушений и пострадавших нет. Ситуация на контроле экстренных служб.