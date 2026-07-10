Российское мясо и молоко могут начать поставлять в Кабо-Верде

Российские производители мяса и молочной продукции получили возможность выйти на рынок Кабо-Верде. Россельхознадзор подготовил санитарные требования для потенциальных поставок на острова. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Россельхознадзор разработал требования для экспорта российской говядины, свинины, мяса птицы, субпродуктов, молока и товаров, произведённых на их основе. После изучения этих условий отечественные компании смогут подготовить документы и рассмотреть возможность выхода на новый зарубежный рынок.

Интерес к поставкам связан с тем, что Кабо-Верде покрывает собственное потребление продуктов лишь примерно на 20% и значительно зависит от импорта. Одними из главных покупателей российской продукции могут стать гостиничные комплексы архипелага. В прошлом году страну посетили около 1,25 миллиона туристов, большинство из которых прибыли из-за рубежа.

Особенно востребованы продукты в крупных курортах с системой all inclusive, где требуется стабильное снабжение качественными и сертифицированными товарами. Сейчас значительную часть продовольственного импорта Кабо-Верде обеспечивают европейские страны. Крупнейшим поставщиком остаётся Португалия, на которую приходится около четверти всех зарубежных поставок.

Ранее стало известно, что испанский исследователь Хесус Ортеа назвал новый вид моллюсков, найденный у побережья Кабо-Верде, в честь местного футболиста Возиньи — Жозимара Жозе Эворы Диаша. Учёный выбрал такое название в знак признания заслуг спортсмена, который стал одним из символов страны после успешного выступления сборной на чемпионате мира.