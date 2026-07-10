Киев не подал напряжение на восстановленную ЛЭП «Днепровская» для ЗАЭС

Киев так и не подал напряжение на восстановленную высоковольтную линию электропередачи «Днепровская», предназначенную для Запорожской АЭС. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом».

По его словам, ремонтом линии занимались специалисты Минобороны России, Росгвардии, компании «Россети» и сотрудники самой станции. Работы проводились в течение последних недель в рамках восстановления работы высоковольтной инфраструктуры, связанной с ЗАЭС.

«Однако до сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линию», — говорится в сообщении.

Ранее в Калининграде прошли переговоры представителей России и Международного агентства по атомной энергии, посвящённые ситуации вокруг Запорожской АЭС. Во время консультаций Лихачёв призвал агентство дать публичную оценку ударам по территории ЗАЭС. Он напомнил, что объект с марта подвергался атакам беспилотников и артиллерийским обстрелам.