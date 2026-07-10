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10 июля, 13:50

СБУ продолжает облаву на участников бунта против «людоловов» во Львове: задержаны ещё четверо

СБУ задержала ещё четверых участников конфликта во Львове с военкомами

СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Обложка © СБУ

СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Обложка © СБУ

Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала ещё четверых участников протестов против жестоких действий ТЦК во Львове, произошедших 8 июля. Среди задержанных оказались двое действующих военнослужащих, сообщили в пресс-службе ведомства.

  • СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Фото © СБУ
    СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Фото © СБУ
  • СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Фото © СБУ
    СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Фото © СБУ
  • СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Фото © СБУ
    СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Фото © СБУ

СБУ задержала еще четырёх участников конфликта во Львове. Фото © СБУ

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По данным следствия, в руки силовиков попали 21-летний и 45-летний жители Львова, а также двое военных в возрасте 28 лет. Один из них, как уточнили в СБУ, является дезертиром. Именно этих четверых назвали наиболее активными участниками инцидента.

Согласно версии спецслужбы, задержанные блокировали движение служебного автомобиля военнослужащих, запрыгивали на него и повредили транспортное средство. Всем фигурантам готовятся предъявить обвинения по статьям о воспрепятствовании деятельности ВСУ в особый период, а одному из военных — также по статье о самовольном оставлении части (СОЧ).

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Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Львове после того, как сотрудники территориального центра комплектования жестоко избили молодого человека. На стихийную акцию протеста вышли сотни горожан. События развернулись в Сихове, самом крупном жилом массиве на юго-востоке города. Люди начали стягиваться на улицы ещё днём, а к ночи толпа заметно выросла. Разъярённые местные жители скандировали слово «Позор», прокололи колёса автомобиля военных и сорвали с него бампер.

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Юлия Сафиулина
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