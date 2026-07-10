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10 июля, 14:02

МИД поставил точку в «визовой сенсации»: Захарова одним словом описала слухи о выезде из РФ

Захарова: Закон ЕС о выездных визах для россиян — полная ахинея

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

В МИД России опровергли информацию о подготовке закона, который якобы может ввести выездные визы для граждан страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с ТАСС назвала такие сообщения выдумкой.

«Ахинея», — сказала она.

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Ранее стало известно, что Евросоюз отказался от идеи полного запрета на выдачу виз российским военнослужащим. В рамках обсуждаемых ограничений речь теперь идёт только о краткосрочных визах и отдельных категориях граждан.

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Милена Скрипальщикова
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