МИД поставил точку в «визовой сенсации»: Захарова одним словом описала слухи о выезде из РФ

В МИД России опровергли информацию о подготовке закона, который якобы может ввести выездные визы для граждан страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с ТАСС назвала такие сообщения выдумкой.

«Ахинея», — сказала она.

Ранее стало известно, что Евросоюз отказался от идеи полного запрета на выдачу виз российским военнослужащим. В рамках обсуждаемых ограничений речь теперь идёт только о краткосрочных визах и отдельных категориях граждан.