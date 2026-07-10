МИД поставил точку в «визовой сенсации»: Захарова одним словом описала слухи о выезде из РФ
Захарова: Закон ЕС о выездных визах для россиян — полная ахинея
Обложка © Telegram / МИД России
В МИД России опровергли информацию о подготовке закона, который якобы может ввести выездные визы для граждан страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с ТАСС назвала такие сообщения выдумкой.
«Ахинея», — сказала она.
Ранее стало известно, что Евросоюз отказался от идеи полного запрета на выдачу виз российским военнослужащим. В рамках обсуждаемых ограничений речь теперь идёт только о краткосрочных визах и отдельных категориях граждан.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.