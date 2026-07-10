Немецкий бундестаг урезал бюджеты врачам и больницам

Бундестаг одобрил законопроект, предусматривающий существенное урезание бюджетов в сфере здравоохранения. Итоги голосования: 319 парламентариев поддержали документ, 286 выступили против, четверо воздержались. Инициатива, разработанная правящим блоком ХДС/ХСС совместно с Социал-демократической партией Германии, нацелена на сдерживание роста страховых взносов в медицинские кассы.

Пакет мер включает секвестр финансирования врачебных кабинетов, стационаров, аптечных сетей и фармпроизводителей, а также урезание компенсационных выплат застрахованным лицам. Авторы реформы рассчитывают, что это снизит нагрузку на фонды ОМС и позволит избежать очередного повышения тарифов.

Глава Минздрава Нина Варкен охарактеризовала ситуацию как критическую и не терпящую отлагательств: по её словам, если реформу не принять, в 2027 году взносы могут вырасти на целый процентный пункт.

Оппозиция встретила законопроект жёсткой критикой. Лидер фракции «Зелёных» Бритта Хассельман назвала его «поспешной поделкой», которая приведёт не к стабильности, а к разорению клиник и перегрузке терапевтов. Глава фракции «Левые» Хайди Райхиннек заявила, что документ ставит под угрозу жизни пациентов, а депутат от «Альтернативы для Германии» Николь Хесс усомнилась в самом названии «реформа», назвав её «шагом к свёртыванию медпомощи».

Ожидается, что уже в пятницу закон будет передан на рассмотрение в бундесрат. Ранее, в апреле, канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что кабмин поддержал жёсткие лимиты доходов для всех участников системы ОМС в рамках масштабной экономии.

Незадолго до этого Мерц поддержал идею постепенно поднять пенсионный возраст в Германии до 70 лет. Экспертная комиссия предложила увязать возраст выхода на пенсию с ростом продолжительности жизни и убрать досрочный выход. По мнению канцлера, такие шаги спасут пенсионную систему от развала и укрепят связь между поколениями.