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Регион
10 июля, 14:14

Все 14 округов Херсонщины со вчерашнего вечера остаются без электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

С вечера предыдущего дня на территории Херсонской области зафиксировано полное отключение электроснабжения. Без энергии остаются все 14 муниципальных образований региона, что затронуло 426 населённых пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы продолжают восстановительные работы. На участках, где сохраняется угроза повторных атак, бригады приступают к ремонту после оценки безопасности», — написал он в Telegram-канале.

Объекты критической инфраструктуры, включая больницы, станции скорой помощи, водозаборные узлы и системы жизнеобеспечения, переведены на резервные источники питания и функционируют в штатном режиме.

На ЗАЭС сообщили, что Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ
На ЗАЭС сообщили, что Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Вечером 9 июля Сальдо заявил, что все муниципальные округа региона полностью или частично лишились электроснабжения. Причиной масштабного отключения стали удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры.

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Наталья Демьянова
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