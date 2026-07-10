Все 14 округов Херсонщины со вчерашнего вечера остаются без электричества
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio
С вечера предыдущего дня на территории Херсонской области зафиксировано полное отключение электроснабжения. Без энергии остаются все 14 муниципальных образований региона, что затронуло 426 населённых пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Энергетики и аварийные службы продолжают восстановительные работы. На участках, где сохраняется угроза повторных атак, бригады приступают к ремонту после оценки безопасности», — написал он в Telegram-канале.
Объекты критической инфраструктуры, включая больницы, станции скорой помощи, водозаборные узлы и системы жизнеобеспечения, переведены на резервные источники питания и функционируют в штатном режиме.
Вечером 9 июля Сальдо заявил, что все муниципальные округа региона полностью или частично лишились электроснабжения. Причиной масштабного отключения стали удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.