В Азове локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

Спасатели локализовали возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове Ростовской области. Пожар возник после атаки беспилотников утром 10 июля. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, жители домов, которые ранее были эвакуированы в Азове и Азовском районе, временно разместились у родственников. Необходимости разворачивать пункты временного размещения не возникло. В результате атаки беспилотников были повреждены два объекта, связанные с хранением нефтепродуктов. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Сейчас специалисты продолжают работы по ликвидации последствий происшествия. Один из очагов находится на объекте, который получил повреждения во время массированной воздушной атаки. Кроме того, пожарные продолжают тушение возгорания на одном из предприятий города Азова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил пункт временного размещения, где находятся эвакуированные жители из Таганрога. Он сообщил, что возвращение людей в дома пока невозможно из-за продолжающихся работ по ликвидации пожара.