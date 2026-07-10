В добрый путь, Влад, Шура и Майя! Трое тюленят вернулись в Балтику после реабилитации

В Калининградской области завершился выпуск троих детёнышей серого тюленя в естественную среду обитания. Влад, Шура и Майя прошли реабилитацию в центре помощи морским млекопитающим «Сердце Морей».

Спасённые тюленята завершили сезон реабилитации. Фото © АНО «Сердце Морей»

Этот выпуск стал последним в сезоне 2026 года. Всего в этом году специалисты приняли десять ослабленных детёнышей, найденных на побережье Калининградской области. Семеро малышей были выпущены ранее, а трое последних оставались под наблюдением дольше, чтобы набраться сил и подготовиться к самостоятельной жизни в море.

Особая роль в спасении детёнышей принадлежит горожанам и туристам, которые находили животных и сообщали о них специалистам. Так, тюленёнка Майю заметили дети, которые вовремя обратились к сотрудникам центра.

Спасённые тюленята завершили сезон реабилитации. Фото © АНО «Сердце Морей»

Серый тюлень — охраняемый вид, занесённый в Красную книгу РФ. В ходе реабилитации детёнышам помогают набрать вес, перейти на самостоятельное питание и сформировать запас подкожного жира, необходимый для сохранения тепла в холодной воде.

Перед выпуском каждый тюлень был отмечен специальной биркой на перепонке ласта для последующей идентификации. Влад, Шура и Майя успешно адаптировались и вернулись в море, став финальными героями сезона.

Центр «Сердце Морей» работает с 2025 года на базе Атлантического филиала ВНИРО при поддержке Минприроды, национального парка «Куршская коса», зоопарка и экологических организаций. Специалисты напоминают: при встрече с диким тюленем важно не подходить близко и не кормить животное самостоятельно.

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