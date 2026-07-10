«Ждать пять минут!» Холанд пришёл в ярость после игры Франции и Марокко

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выразил недовольство работой судейской бригады в четвертьфинале чемпионата мира между командами Франции и Марокко. Спортсмен возмутился из-за длительного просмотра VAR перед назначением пенальти в ворота марокканцев.

«Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, — это чересчур», — написал Холанд в Snapchat.

В самой игре, прошедшей в ночь на пятницу по московскому времени в Бостоне, сборная Франции одержала победу со счётом 2:0. Килиан Мбаппе открыл счёт на 60-й минуте и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, назначенный после долгого просмотра VAR. Игрок позднее объяснил промах потерей концентрации из-за задержки.

В полуфинале 14 июля французы сыграют с победителем пары Испания — Бельгия. ЧМ‑2026 проходит впервые с участием 48 команд и на трёх территориях: США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.