Плавучий ресторан частично ушёл под воду в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге частично ушёл под воду плавучий ресторан Aquarell Hall. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своём телеграм-канале, начав проверку случившегося.

В Петербурге частично затонул плавучий ресторан Aquarell Hall. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Как уточнили в ведомстве, происшествие зафиксировано в акватории Малой Невы возле набережной Макарова, дом 3.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено... Проводятся работы по откачке воды», — сказано в сообщении.

На место выехала старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алина Соболева — она координирует работу правоохранителей. Сейчас проверяется, соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.

А ранее на Волге у Городца в Нижегородской области столкнулись сразу три теплохода. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, судно «Мидволга-2» при постановке на рейд задело «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». Все три получили вмятины на корпусах, но никто не пострадал.