Тегеран попросил США продолжить мирные переговоры, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к Соединённым Штатам с просьбой продолжить мирные переговоры, и Вашингтон дал своё согласие. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились», — утверждает Трамп.

Глава Белого дома при этом подчеркнул, что перемирие закончилось.

Американские военные 8 и 9 июля осуществили серию мощных ударов по иранской территории, поразив в общей сложности около 170 целей, включая системы ПВО, склады ракет и объекты военно-морской логистики. В Центральном командовании ВС США утверждали, что эти действия были предприняты в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда, пересекавшие Ормузский пролив.

Иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании, а также по объектам в Катаре. В Тегеране предупредили, что в случае повторения американских атак будут расширять ответные меры на другие объекты США на Ближнем Востоке.

По мнению ряда экспертов, новая волна американских атак может быть связана с попыткой Вашингтона восстановить собственный имидж после предыдущего противостояния с Тегераном, которое фактически завершилось без достижения заявленных целей США. При этом стороны продолжают демонстрировать готовность к дальнейшему силовому сценарию.