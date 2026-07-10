Жена больного раком экс-футболиста Алдонина пропала из соцсетей

Супруга двукратного чемпиона России по футболу Евгения Алдонина Ольга резко прекратила публиковать контент в социальных сетях. На исчезновение блогерши обратили внимание подписчики.

Пользователи заметили, что жена футболиста не выходит на связь уже несколько дней. В ленте отсутствуют свежие фото и видео, в том числе с участием наследников.

Поклонники предполагают: всё внимание женщины сейчас приковано к супругу. Евгений Алдонин продолжает непростое лечение.

Недавно спортсмену разрешили оставить зарубежную клинику, и он вернулся на родину. До этого момента Ольга летала в Германию, чтобы поддержать мужа в больнице.

В тот период она делилась совместными снимками, однако показывала благоверного исключительно со спины. Теперь терапия проходит в Москве.

О тяжёлом недуге Евгения — раке поджелудочной железы — стало широко известно к ноябрю 2025 года. Хотя сам диагноз ему поставили ещё в 2024-м. За это время пациент пережил ряд операций и курсы химиотерапии.

Евгений Алдонин — российский футболист, выступавший на позиции опорного полузащитника, заслуженный мастер спорта России. Наибольшую известность получил по выступлениям за ЦСКА, в составе которого дважды выиграл чемпионат России, пять раз завоевал Кубок России и стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. За сборную России провёл 29 матчей, участвовал в чемпионате Европы 2004 года. После завершения игровой карьеры работал тренером, а также футбольным экспертом. Вне спорта широко известен как бывший муж певицы Юлия Началова: они состояли в браке с 2006 по 2011 год и воспитывали дочь Веру. После смерти Началовой в 2019 году Алдонин неоднократно рассказывал, что продолжает принимать активное участие в жизни дочери.