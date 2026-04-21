«Духом не падает»: Дзагоев рассказал о лечении Алдонина от рака в Германии

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о самочувствии своего друга и экс-одноклубника Евгения Алдонина, который продолжает бороться с онкологическим заболеванием. По словам футболиста, они постоянно поддерживают связь.

Сейчас бывшему мужу певицы Юлии Началовой требуются дополнительные анализы, он остаётся на лечении в Германии. Несмотря на проблемы со здоровьем, спортсмен не падает духом и с нетерпением ждёт возвращения, чтобы своими глазами увидеть, насколько усилились его товарищи по команде.

«Женя бодрячком, духом не падает... Дай бог ему крепкого здоровья. Ждём Женьку», — отметил Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата».

Ранее бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин сообщил, что продолжает борьбу с онкологическим заболеванием и сохраняет надежду на выздоровление. Его слова передал спортивный комментатор Дмитрий Шнякин. У футболиста был выявлен рак желудка.