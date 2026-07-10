ЕС открыл переговоры о вступлении Украины и Молдавии только по одному кластеру

Совет Европейского союза поддержал открытие переговоров о приёме Украины и Молдавии в ЕС только по одному из пяти оставшихся тематических кластеров. Об этом в соцсети X сообщило ирландское председательство в Совете ЕС.

«Сегодня все страны ЕС поддержали открытие кластера номер 6 на переговорах с Украиной и Молдавией», — отметили в председательстве.

В июне Еврокомиссия, начиная переговоры по кластеру основных ценностей ЕС, планировала уже в июле запустить диалог по остальным темам. В начале лета страны ЕС согласовали переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии, а 15 июня был открыт первый кластер «Основы», включающий правосудие, свободы, права человека и работу государственных институтов.

При этом сообщалось, что Киев выполнил лишь около 15% необходимых реформ, поэтому любые решения о вступлении будут носить скорее политический, чем технический характер. Завершение работы по первому кластеру возможно только после полного выполнения всех требований ЕС.