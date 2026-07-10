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10 июля, 14:57

Поле ФК «Уфа» с итальянским газоном за ₽30 млн затопило за день до старта сезона

Обложка © Wikipedia / Bashkortostan.ru

Обложка © Wikipedia / Bashkortostan.ru

Футбольное поле стадиона «Нефтяник» в Уфе с искусственным итальянским газоном стоимостью около 30 миллионов рублей затопило за день до старта нового сезона Первой лиги. Как сообщает SHOT, после сильных дождей дренажная система не справилась с нагрузкой, из-за чего покрытие полностью ушло под воду.

Поле ФК «Уфа» затопило за день до старта нового сезона Первой лиги. Фото © SHOT

Поле ФК «Уфа» затопило за день до старта нового сезона Первой лиги. Фото © SHOT

Подобная ситуация на арене происходит не впервые. Аналогичный инцидент произошёл ещё в 2017 году, после чего специалисты рекомендовали модернизировать покрытие и обновить систему водоотведения. В 2020 году на стадионе полностью заменили газон, уложив искусственное покрытие итальянского производства. Однако уже в прошлом году поле снова оказалось подтоплено.

К настоящему моменту последствия затопления устранены. Первый матч нового сезона, по данным источника, должен состояться по расписанию. 11 июля «Уфа» должна принять «Ленинградец». В прошлом году клуб из Башкортостана занял спасительное 15-е место, на два очка опередив зону вылета.

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Никита Никонов
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