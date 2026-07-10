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10 июля, 15:29

Спасатели ещё не добрались до пострадавшего в КРЧ туриста — жив ли он, неизвестно

Обложка © yandex

Обложка © yandex

В Кабардино-Балкарии спасатели до сих пор не могут добраться до туриста, который сорвался в ущелье с горного пика. Как сообщает SHOT, группа МЧС движется к месту происшествия по сложному маршруту, и на данный момент неизвестно, жив ли пострадавший мужчина.

ЧП случилось в 14:40, и реагирование последовало незамедлительно — сформированная бригада спасателей тут же отправилась в сторону Адыл-Су. Дорога до зоны, где упали туристы, занимает порядка пяти часов, поэтому прибытие на место ожидается только ближе к 21:00.

Как информирует Telegram-канал, мужчина успел передать сигнал бедствия, но после этого сеанс связи прервался. Подробности о его состоянии получится узнать лишь по факту восхождения группы МЧС на вершину, когда спасатели смогут самостоятельно оценить ситуацию.

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Напомним, ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии на пике Виа-тау при восхождении на гору МНР погиб один из двух альпинистов. Известно, что туристы шли в связке, и когда один сорвался, он потянул за собой напарника.

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Вероника Бакумченко
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