В Иванове молодёжь полностью перекрыла улицу, чтобы станцевать лезгинку

В Иванове группа неизвестных перекрыла центральную улицу, чтобы станцевать лезгинку. Инцидент произошёл вблизи православного храма. Кадры танцев появились в телеграм-канале «Местные. Иваново».

В Иваново молодёжь перекрыла улицу и станцевала лезгинку. Видео © Telegram/ Местные. Иваново

В МВД города сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована, проводится проверка и устанавливаются все участники. Сотрудники полиции отмечают, что такие действия создают опасность для водителей и прохожих, а также нарушают правила дорожного движения.

Ранее Life.ru писал о 15‑летнем подростке на Урале, который стал фигурантом дела о диверсии на объектах инфраструктуры — он поджёг оборудование на железной дороге, что могло поставить под угрозу безопасность движения поездов. Правоохранители задержали юношу после совершённого акта, а следствие продолжает выяснять подробности инцидента.