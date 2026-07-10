Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 15:15

В Иванове молодёжь полностью перекрыла улицу, чтобы станцевать лезгинку

В Иванове группа неизвестных перекрыла центральную улицу, чтобы станцевать лезгинку. Инцидент произошёл вблизи православного храма. Кадры танцев появились в телеграм-канале «Местные. Иваново».

В Иваново молодёжь перекрыла улицу и станцевала лезгинку. Видео © Telegram/ Местные. Иваново

В МВД города сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована, проводится проверка и устанавливаются все участники. Сотрудники полиции отмечают, что такие действия создают опасность для водителей и прохожих, а также нарушают правила дорожного движения.

Психолог объяснил, почему молодёжь лезет на крыши
Психолог объяснил, почему молодёжь лезет на крыши

Ранее Life.ru писал о 15‑летнем подростке на Урале, который стал фигурантом дела о диверсии на объектах инфраструктуры — он поджёг оборудование на железной дороге, что могло поставить под угрозу безопасность движения поездов. Правоохранители задержали юношу после совершённого акта, а следствие продолжает выяснять подробности инцидента.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Местные. Иваново

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar