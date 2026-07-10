Жительница Калининграда убила новорождённого сына, нанеся ему 16 ударов

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве собственного новорождённого сына. Материалы с утверждённым заключением направлены в суд, сообщили в СУ СК России по области.

Трагедия случилась в июле 2023 года. По версии следствия, девушка, будучи на восьмом месяце беременности, находилась в гостях у знакомых в коммунальной квартире на улице Киевской. Там она употребила наркотические вещества, что спровоцировало преждевременные роды. Мальчик появился на свет прямо в туалете.

Однако вместо того чтобы вызвать медиков, мать умышленно нанесла младенцу не менее 16 ударных травматических воздействий. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте. После этого знакомые обвиняемой вынесли мёртвое тело во двор, где утром его и обнаружили местные жители.

В ходе расследования следователи допросили свидетелей, провели проверки показаний на месте, обыски, а также получили результаты целого ряда экспертиз — от молекулярно-генетической до комплексной психолого-психиатрической. Действия женщины квалифицированы по статье об убийстве матерью новорождённого сразу же после родов в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Теперь её судьбу решит суд.

Ранее в чешском городе Киншперк-над-Огржи разгорелось шокирующее уголовное дело: мать новорождённого ребёнка обвиняется в том, что скормила его тело собакам. Страшное открытие сделала свекровь 35-летней подозреваемой. На заднем дворе частного домовладения она наткнулась на полиэтиленовые пакеты, в которых лежали окровавленные конечности младенца. Оставшуюся часть тела правоохранители не обнаружили до сих пор, выдвинув версию, что останки были отданы на растерзание домашним псам.