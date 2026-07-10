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10 июля, 15:51

«Оскорбительно для религии»: В ГД ответили Буданову* на слова об избранном Богом народе Украины

Депутат Колесник призвал Буданова* не приписывать Украине историю православия

Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал заявление Кирилла Буданова*, назвавшего украинцев «народом, избранным Богом». Парламентарий напомнил: крещение Руси — общее историческое событие, которому 1038 лет.

Депутат в интервью NEWS.ru подчеркнул, что Украина была православной страной как территория Руси. Но приписывать себе заслуги в происхождении православия, по его мнению, оскорбительно для религии.

«Не дело Буданова* решать, откуда пошло православие», — резюмировал Колесник.

В Киево-Печерской лавре создадут украинский «национальный пантеон»
В Киево-Печерской лавре создадут украинский «национальный пантеон»

Напомним, ранее Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом. Руководитель офиса Зеленского присутствовал на богослужении в честь дня памяти преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. Именно оттуда и прозвучало данное заявление.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Дарья Нарыкова
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