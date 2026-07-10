«Оскорбительно для религии»: В ГД ответили Буданову* на слова об избранном Богом народе Украины
Депутат Колесник призвал Буданова* не приписывать Украине историю православия
Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал заявление Кирилла Буданова*, назвавшего украинцев «народом, избранным Богом». Парламентарий напомнил: крещение Руси — общее историческое событие, которому 1038 лет.
Депутат в интервью NEWS.ru подчеркнул, что Украина была православной страной как территория Руси. Но приписывать себе заслуги в происхождении православия, по его мнению, оскорбительно для религии.
«Не дело Буданова* решать, откуда пошло православие», — резюмировал Колесник.
Напомним, ранее Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом. Руководитель офиса Зеленского присутствовал на богослужении в честь дня памяти преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. Именно оттуда и прозвучало данное заявление.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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