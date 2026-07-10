В Нижнем Новгороде арестовали женщину, которая ударила ножом участкового

В Нижнем Новгороде местная жительница ударила участкового ножом в шею, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК России.

Дело возбудили после нападения женщины с ножом на участкового в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram /Прокуратура Нижегородской области; Видео © VK /СУ СК России по Нижегородской области

Нападение произошло 9 июля возле одного из домов по улице Старых Производственников. Сразу после удара женщина попыталась скрыться, однако в ходе совместной операции следователей СК и оперативников отдела полиции №1 её удалось задержать в кратчайшие сроки.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Пострадавший участковый был экстренно госпитализирован, сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

На месте происшествия следователи и криминалисты провели осмотр, изъяв вещественные доказательства, в том числе само орудие преступления — нож. Действия фигурантки квалифицированы по статье 317 УК РФ. Ход расследования взяты на контроль прокуратурой.

Ранее сообщалось, что жительницу Пензенской области арестовали по обвинению в жестокой расправе над четырёхлетней племянницей. Трагедия произошла в селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района. Согласно материалам следствия, пьяная 24-летняя девушка нанесла малолетнему ребёнку удар ножом прямо в грудь. От полученного ранения девочка скончалась мгновенно. Лишь утром бездыханное тело обнаружила вернувшаяся мать, а подозреваемая к тому моменту уже пустилась в бега.