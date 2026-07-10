В Ростовской области ввели ограничения на продажу топлива на АЗС частникам

Власти Ростовской области ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях для частных автовладельцев. Об этом говорится на сайте Управления информационной политики (УИП) региона.

С 10 июля на одну легковую машину разрешено приобретать не более 30 литров бензина. Для дизельного топлива предел составил 60 литров, для грузовиков и спецтранспорта — 200 литров, для пассажирских автобусов, следующих по межрегиональным маршрутам — 300 литров.

Исключение сделали для сотрудников экстренных и оперативных служб, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и пассажирского транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Ранее подобные меры приняли и в Кировской области. Там с 11 июля на АЗС действует система заправки по чётным и нечётным числам месяца в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Для соблюдения порядка на заправках дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Ограничения вводятся в целях рационального распределения топлива и предотвращения дефицита на фоне повышенного спроса.