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Регион
10 июля, 15:53

В Ростовской области ввели ограничения на продажу топлива на АЗС частникам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти Ростовской области ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях для частных автовладельцев. Об этом говорится на сайте Управления информационной политики (УИП) региона.

С 10 июля на одну легковую машину разрешено приобретать не более 30 литров бензина. Для дизельного топлива предел составил 60 литров, для грузовиков и спецтранспорта — 200 литров, для пассажирских автобусов, следующих по межрегиональным маршрутам — 300 литров.

Исключение сделали для сотрудников экстренных и оперативных служб, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и пассажирского транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

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Ранее подобные меры приняли и в Кировской области. Там с 11 июля на АЗС действует система заправки по чётным и нечётным числам месяца в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Для соблюдения порядка на заправках дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Ограничения вводятся в целях рационального распределения топлива и предотвращения дефицита на фоне повышенного спроса.

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Николь Вербер
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