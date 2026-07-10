«Перечисление идёт по графику»: Военных предупредили о техработах в кабинете, но заверили в выплатах
Минобороны РФ: Выплаты военным за июнь пройдут по графику с 10 по 20 число
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Минобороны России подтвердило, что выплата денежного довольствия военнослужащим за июнь 2026 года осуществляется в плановом режиме. Средства поступят на счета получателей в период с 10 по 20 июля.
«Перечисление денежного довольствия за июнь 2026 года идёт по графику с 10 по 20 июля», — говорится в Тelegram-канале «ФКУ Военно-социальный центр Минобороны России».
В ведомстве также предупредили о временной недоступности расчётных листков в «Личном кабинете военнослужащего» из-за проведения технических работ и принесли извинения за возможные неудобства.
Ранее в Екатеринбурге суд отказал отцу погибшего участника СВО в выплатах, так как мать доказала, что он не участвовал в жизни сына с рождения, прекратил платить алименты в 1995 году и встречался не чаще двух раз в год. Суд указал, что выплаты предназначены для родителей, участвовавших в воспитании.
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