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10 июля, 15:53

«Перечисление идёт по графику»: Военных предупредили о техработах в кабинете, но заверили в выплатах

Минобороны РФ: Выплаты военным за июнь пройдут по графику с 10 по 20 число

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Минобороны России подтвердило, что выплата денежного довольствия военнослужащим за июнь 2026 года осуществляется в плановом режиме. Средства поступят на счета получателей в период с 10 по 20 июля.

«Перечисление денежного довольствия за июнь 2026 года идёт по графику с 10 по 20 июля», — говорится в Тelegram-канале «ФКУ Военно-социальный центр Минобороны России».

В ведомстве также предупредили о временной недоступности расчётных листков в «Личном кабинете военнослужащего» из-за проведения технических работ и принесли извинения за возможные неудобства.

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Ранее в Екатеринбурге суд отказал отцу погибшего участника СВО в выплатах, так как мать доказала, что он не участвовал в жизни сына с рождения, прекратил платить алименты в 1995 году и встречался не чаще двух раз в год. Суд указал, что выплаты предназначены для родителей, участвовавших в воспитании.

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Наталья Демьянова
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