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Регион
10 июля, 16:07

Трамп приказал разбомбить Иран с «невиданной силой» в случае покушения на него

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание нанести по Ирану удар «с невиданной силой», если с ним самим произойдёт что-то опасное. По его словам, Тегеран уже много лет якобы хочет его устранить.

«Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они ещё никогда не видели», — сказал глава Белого дома в интервью New York Post.

В Иране после похорон Хаменеи сожгли Трампа из LEGO
В Иране после похорон Хаменеи сожгли Трампа из LEGO

Американский лидер в четверг оценил вероятность собственной гибели на посту в 5,2%, подчеркнув, что он является «целью номер один» для Ирана. Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль предоставил США разведданные о возможных планах Ирана совершить покушение на Трампа. Ранее Тегеран заявлял о желании отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года во время первого президентского срока Трампа.

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Николь Вербер
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