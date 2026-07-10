WSJ: Израиль передал США данные о плане Тегерана убить Трампа

Израиль передал американским властям сведения о возможной подготовке Ираном нового плана покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Израиль поделился с США новой разведывательной информацией, которая, по его утверждению, свидетельствует о новом иранском плане по убийству президента Трампа, сообщили источники, знакомые с ситуацией, такое открытие может означать эскалацию конфликта между Вашингтоном и Ираном», — говорится в материале.

Тегеран на протяжении нескольких лет заявлял о намерении отомстить республиканцу за ликвидацию Касема Сулеймани — одного из руководителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Иранский генерал был убит в январе 2020 года в результате американского удара во время первого президентского срока Трампа.

Посольство Израиля в Вашингтоне не стало комментировать информацию. Постоянное представительство Ирана при ООН также не ответило на запрос издания. В Белом доме журналистам предложили ориентироваться на заявления американского лидера, сделанные ранее. Выступая перед журналистами в Анкаре, он заявил, что считает себя целью «номер один» для Тегерана.

«Они хотят устранить лидера США — меня. Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом их списке. Пока мне немного везёт, но, возможно, это продлится недолго», — утверждает республиканец.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил новому руководству Ирана «исчезновением» в случае непокорности. Хозяин Белого дома напомнил о судьбе прежних лидеров страны, к гибели которых была причастна американская сторона. По его словам, «теперь у них ещё один набор руководства — и они тоже могут исчезнуть».