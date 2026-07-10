Минэнерго ответило на просьбу тамбовского губернатора по поставкам топлива

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к Минэнерго России и компании «Роснефть» с запросом об увеличении суточных лимитов топлива для реализации на АЗС. Об этом он сообщил в телеграм-канале..

«В данном обращении речь идёт именно о возможности заправки большего количества машин и продлении времени работы АЗС», — уточнил губернатор. Он отметил, что текущие объёмы поставок на работающие автозаправочные станции недостаточны.

Минэнерго России уже прокомментировало обращение. По информации РБК, там заявили, что ведомство постоянно взаимодействует с регионами, оперативно получает информацию о потребностях в топливе и возникающих вопросах, а затем доводит её до нефтяных компаний для принятия необходимых решений.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дефицит топлива в России возник из-за частичного выхода из строя и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. Ажиотажный спрос вырос примерно на 20–30%, что создало дополнительную нагрузку на систему снабжения.