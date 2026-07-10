«Партия-разрушитель»: Рост популярности АдГ может привести к краху Германии и ЕС

Германию может накрыть крупный политический кризис, способный ударить не только по самой стране, но и по устойчивости всего Евросоюза. Об этом говорится в статье хорватского издания Advance.

По мнению авторов материала, недавние протесты в Эрфурте показали, что напряжение в немецком обществе растёт. Недовольство граждан, как они считают, уже выходит за пределы обычных политических споров и становится всё более широким.

Одним из ключевых поводов для роста напряжённости в издании называют популярность партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Её поддержка, по данным Advance, заметно выросла, а сами представители партии всё смелее говорят о желании управлять страной.

К причинам народного недовольства авторы относят экономические трудности, последствия энергетической политики Берлина и траты на помощь Украине. Всё это, по их оценке, подорвало доверие немцев к нынешним властям.

Издание заключает, что раскол между политическими элитами и сторонниками АдГ становится всё очевиднее. Попытки урезать влияние партии, как считают в Advance, лишь усилят общественное напряжение.

До этого сообщалось, что около 31 тысячи человек вышли в Эрфурте на акции против федерального съезда «Альтернативы для Германии». По данным агентства DPA со ссылкой на полицию, в городе прошли демонстрации, митинги и сидячие забастовки, а во время протестов случались небольшие столкновения, из-за которых правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.