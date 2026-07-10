Мария Захарова заявила, что задержание и допрос продюсера RT Джеймса Скотта в аэропорту Манчестера укладываются в русофобскую модель поведения Лондона. Комментарий официального представителя МИД России опубликован после сообщений о произошедшем в Великобритании.

По словам Захаровой, эта «показательная акция устрашения» полностью вписывается в линию британских властей в отношении российских и связанных с Россией СМИ.

В МИД также призвали международные организации дать объективную оценку политике, которую, как считают в Москве, Великобритания применяет к независимым средствам массовой информации.

Ранее Скотт, являющийся гражданином Великобритании, сообщил, что его задержали в аэропорту Манчестера и допрашивали около 2,5 часа. По его словам, британских полицейских интересовали его политические взгляды, работа в RT и возможные связи с российскими официальными лицами.

Захарова в своём комментарии также заявила о двойных стандартах Лондона в вопросах борьбы с террористической угрозой. В этой связи она задалась вопросом, почему британские власти не применяли аналогичные меры к Владимиру Зеленскому.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее также раскритиковала действия британских властей. Она заявила, что Европа называет себя демократической и уважающей свободу слова, но, по её словам, на деле «отключила все разумные голоса».