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10 июля, 16:13

Захарова резко ответила Лондону после задержания продюсера RT в Манчестере

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мария Захарова заявила, что задержание и допрос продюсера RT Джеймса Скотта в аэропорту Манчестера укладываются в русофобскую модель поведения Лондона. Комментарий официального представителя МИД России опубликован после сообщений о произошедшем в Великобритании.

По словам Захаровой, эта «показательная акция устрашения» полностью вписывается в линию британских властей в отношении российских и связанных с Россией СМИ.

Назван главный центр русофобии в мире
Назван главный центр русофобии в мире

В МИД также призвали международные организации дать объективную оценку политике, которую, как считают в Москве, Великобритания применяет к независимым средствам массовой информации.

Ранее Скотт, являющийся гражданином Великобритании, сообщил, что его задержали в аэропорту Манчестера и допрашивали около 2,5 часа. По его словам, британских полицейских интересовали его политические взгляды, работа в RT и возможные связи с российскими официальными лицами.

В аэропорту Манчестера задержали продюсера RT Скотта по подозрению в терроризме
В аэропорту Манчестера задержали продюсера RT Скотта по подозрению в терроризме

Захарова в своём комментарии также заявила о двойных стандартах Лондона в вопросах борьбы с террористической угрозой. В этой связи она задалась вопросом, почему британские власти не применяли аналогичные меры к Владимиру Зеленскому.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее также раскритиковала действия британских властей. Она заявила, что Европа называет себя демократической и уважающей свободу слова, но, по её словам, на деле «отключила все разумные голоса».

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Марина Фещенко
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