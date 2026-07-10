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Регион
10 июля, 16:21

Лавров: Киев вмешивается в слишком большое количество конфликтов в Африке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев пытается участвовать в слишком большом числе конфликтов на территории Африки. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой в Бужумбуре.

Лавров подчеркнул, что кризисные ситуации на континенте должны решаться по принципу «африканским проблемам — африканское решение». Россия полностью разделяет эту позицию, отмечая, что попытки извне навязывать решения лишь усложняют ситуацию, а не помогают её преодолеть.

Глава российского дипломатического ведомства отметил конкретные примеры вмешательства, в том числе в Демократической Республике Конго. По его словам, при поддержке Бурунди ДР Конго преодолевает агрессию, которую осуществляют силы при участии иностранных представителей, включая украинцев.

«Мы это знаем, наши друзья это знают, и в принципе украинцы в слишком большом количестве конфликтов на Африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам», — заявил Лавров.

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Ранее Life.ru сообщал, что Украина снабжала террористов в Мали оружием, пытавшихся устроить государственный переворот. Основная часть вооружения — автоматы Калашникова, которые стали не нужны Киеву. В распоряжении террористов оказались АКМ, АКМС, ПКМ, безоткатные орудия СПГ-9 и крупнокалиберные пулемёты КПВ, а также FPV-дроны, которыми управляли специалисты ВСУ. Все эти вооружения в итоге попали в руки российских бойцов и стали трофеями.

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Николь Вербер
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