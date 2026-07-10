Гончаренко*: Верховный суд вынес решение по санкциям против Порошенко* за минуту

Верховный суд Украины вынес решение по спору бывшего президента страны Петра Порошенко* с действующим главой государства Владимиром Зеленским всего за одну минуту. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Суд отклонил иск Порошенко*, который пытался оспорить санкции Совета национальной безопасности и обороны, введённые против него. Разбирательство прошло молниеносно, у судей на рассмотрение ушла ровно одна минута.

«Что дальше? Будем начинать день с благодарностей Зеленскому? Ну, чтобы он случайно не ввёл новые санкции. А то мало ли», — написал Гончаренко* в публикации.

Истец настаивал на незаконности ограничительных мер, однако Верховный суд не нашёл оснований для удовлетворения претензий. Таким образом, введённые санкции остались в силе, а спор между Порошенко* и Зеленским пока закрыт.

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