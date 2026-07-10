Звезда реалити-шоу «Рождённый таким» Кристина Санз умерла в 36 лет

У 36-летней звезды американского реалити-шоу «Рождённый таким» Кристины Санз остановилось сердце, спасти её не удалось. О смерти участницы проекта, рассказывающего о жизни людей с синдромом Дауна, сообщило издание Page Six.

Информацию подтвердили родители девушки, опубликовавшие заявление на её странице в социальных сетях. Они рассказали, что Кристину экстренно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны и не смогли стабилизировать работу сердца.

Семья призналась, что произошедшее стало для них шоком и полной неожиданностью. Родные поблагодарили судьбу за возможность быть рядом с дочерью в последние минуты её жизни и пообещали навсегда сохранить в памяти замечательные моменты, которые она им дарила.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умерла всемирно известная рок-певица Бонни Тайлер. Звезда скоропостижно скончалась минувшей ночью в одной из больниц Португалии. Причиной смерти стала болезнь, от которой она проходила лечение. Бонни Тайлер запомнилась слушателям благодаря своему хриплому тембру голоса и оставила заметный след в истории мировой музыки.