Звезда реалити-шоу «Рождённый таким» Кристина Санз умерла в 36 лет
Кристина Санз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanz.cristina
У 36-летней звезды американского реалити-шоу «Рождённый таким» Кристины Санз остановилось сердце, спасти её не удалось. О смерти участницы проекта, рассказывающего о жизни людей с синдромом Дауна, сообщило издание Page Six.
Информацию подтвердили родители девушки, опубликовавшие заявление на её странице в социальных сетях. Они рассказали, что Кристину экстренно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны и не смогли стабилизировать работу сердца.
Семья призналась, что произошедшее стало для них шоком и полной неожиданностью. Родные поблагодарили судьбу за возможность быть рядом с дочерью в последние минуты её жизни и пообещали навсегда сохранить в памяти замечательные моменты, которые она им дарила.
Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умерла всемирно известная рок-певица Бонни Тайлер. Звезда скоропостижно скончалась минувшей ночью в одной из больниц Португалии. Причиной смерти стала болезнь, от которой она проходила лечение. Бонни Тайлер запомнилась слушателям благодаря своему хриплому тембру голоса и оставила заметный след в истории мировой музыки.
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