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Регион
10 июля, 17:32

ПВО за день сбила 144 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников: за день (с 08:00 до 20:00 по мск) было сбито 144 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

География перехватов обширна: под удар попали Белгородская, Брянская, Калужская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Москва и область, Краснодарский край, Крым, а также акватория Чёрного моря.

В ЛНР при атаке украинских БПЛА погиб мужчина, ранены трое гражданских
В ЛНР при атаке украинских БПЛА погиб мужчина, ранены трое гражданских

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

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Наталья Демьянова
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