ПВО за день сбила 144 украинских БПЛА над регионами России

Российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников: за день (с 08:00 до 20:00 по мск) было сбито 144 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

География перехватов обширна: под удар попали Белгородская, Брянская, Калужская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Москва и область, Краснодарский край, Крым, а также акватория Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.