Дуров назвал ЕС «банановой республикой» из-за закона о слежке за переписками

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Европейский союз превращается в «банановую республику». Поводом для комментария стал закон Европарламента о временном сканировании сообщений и файлов в мессенджерах жителей ЕС ради борьбы с сексуальным насилием над детьми.

Новые правила не распространяются на чаты со сквозным шифрованием — такие как WhatsApp*, Signal и другие — однако разрешают использовать инструменты автоматизированного сканирования контента прямо на устройствах пользователей. Временный режим будет действовать до апреля 2028 года.

«Теперь они могут и будут по закону сканировать сообщения, электронные письма и фотографии любого человека, которые вы отправляете, без ордера. В этом нет ничего демократического, и за этим стоят большие могущественные силы, которые могут манипулировать ЕС так, как им вздумается», — сообщил Дуров, перепостив сообщение пользователя о «банановой республике».

Он подчеркнул, что по его мнению, после принятия закона демократия в Европе «немного умерла». Термин «банановая республика» — это выражение, используемое для обозначения государства, которое формально является независимым, но фактически имеет слабую политическую систему, нестабильное правительство и сильно зависит от внешних влияний или крупных корпораций.

Ранее Life.ru писал, что Павла Дурова больше шести часов допрашивали во Франции по делу Telegram. Основателя мессенджера вызвали на допрос, он ответил на вопросы следствия.

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