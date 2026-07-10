Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 18:47

Более 10 человек госпитализированы после отравления в подмосковном суши-баре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ULUSOVA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ULUSOVA

12 человек, включая детей, попали в больницу с отравлением после посещения суши-бара в подмосковном Зарайске. Цифры озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, передаёт ТАСС.

Состояние госпитализированных врачи оценивают средней степени тяжести. Ещё семеро пострадавших от дальнейшего пребывания в стационаре отказались. Их отпустили под амбулаторное наблюдение.

«Премиум с угрём» и кишечной палочкой: Временно закрыт суши-бар HATIMAKI, прогремевший в выпуске SHOT ПРОВЕРКИ
«Премиум с угрём» и кишечной палочкой: Временно закрыт суши-бар HATIMAKI, прогремевший в выпуске SHOT ПРОВЕРКИ

Напомним, что в подмосковном Зарайске возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в одном из местных суши-баров. Инцидент произошёл 9 и 10 июля. За медицинской помощью с характерными симптомами обратились 19 человек, в том числе семеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar