Более 10 человек госпитализированы после отравления в подмосковном суши-баре

12 человек, включая детей, попали в больницу с отравлением после посещения суши-бара в подмосковном Зарайске. Цифры озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, передаёт ТАСС .

Состояние госпитализированных врачи оценивают средней степени тяжести. Ещё семеро пострадавших от дальнейшего пребывания в стационаре отказались. Их отпустили под амбулаторное наблюдение.

Напомним, что в подмосковном Зарайске возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в одном из местных суши-баров. Инцидент произошёл 9 и 10 июля. За медицинской помощью с характерными симптомами обратились 19 человек, в том числе семеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет.