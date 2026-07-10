Обломки БПЛА загорелись во дворе жилого дома в Новороссийске

В Новороссийске обломки сбитого дрона упали во дворе жилого дома, спровоцировав пожар. Как сообщает оперштаб региона, возгорание удалось быстро потушить.

По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.