Экс-премьер Украины Азаров заявил, что НАТО никогда не примет Украину в альянс

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Североатлантический альянс не намерен принимать страну в свой состав. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Экс-премьер отметил, что страны НАТО не заинтересованы в членстве Украины из-за разрушенной экономики, высокого уровня коррупции и роста преступности. По его словам, Киев получает беспрецедентные объёмы финансовой помощи, современных вооружений, разведданных и политической поддержки, при этом альянс не несёт никакой ответственности за последствия.

«В НАТО никто не собирается Украину принимать ни сегодня, ни через десять лет. Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, где зашкаливает преступность. Ну и зачем им принимать Украину в НАТО, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И, с другой стороны, альянс никакой ответственности за это не несёт. Нашлась такая вот страна, которая своих людей в могилу укладывает», — написал Азаров.

Ранее сообщалось, что в итоговой декларации 36-го саммита НАТО в Анкаре зафиксировано выделение Украине 70 миллиардов евро на военные нужды. По мнению политолога Сергея Станкевича, эти средства не поступят в Киев напрямую, а останутся внутри альянса — их направят на развитие оборонного производства в Европе, закупку вооружений и обучение украинских военных. Саммит прошёл в напряжённой атмосфере, а его итоговый документ юридически закрепил конфронтацию с Россией, объявив её долгосрочной угрозой. Также неожиданностью стало обещание президента США Дональда Трампа передать Украине лицензию на производство перехватчиков Patriot, однако в прессе отмечают, что пока речь идёт лишь о сборке компонентов на украинских мощностях.