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Регион
10 июля, 19:28

Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки украинских БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, власти перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём Telegram-канале.

Ограничения ввели от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать маршруты в объезд этого участка. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Граждан просят ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»», — говорится в Telegram-канале Евраева.

ПВО за день сбила 144 украинских БПЛА над регионами России
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Ранее сообщалось, что обломки сбитого беспилотника упали во дворе жилого дома в Новороссийске, спровоцировав пожар. По данным оперштаба региона, возгорание удалось быстро потушить, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. На месте работали оперативные и специальные службы, устанавливавшие все обстоятельства случившегося.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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