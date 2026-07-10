Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки украинских БПЛА

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, власти перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём Telegram-канале.

Ограничения ввели от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать маршруты в объезд этого участка. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Граждан просят ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»», — говорится в Telegram-канале Евраева.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого беспилотника упали во дворе жилого дома в Новороссийске, спровоцировав пожар. По данным оперштаба региона, возгорание удалось быстро потушить, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. На месте работали оперативные и специальные службы, устанавливавшие все обстоятельства случившегося.